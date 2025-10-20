Comienzan los trabajos para mejorar el tramo de adoquines entre SAPA y el número 22 de la calle Baltegieta

Jabi Leon soraluze. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:38

El Ayuntamiento de Soraluze ha anunciado que este martes, día 21, van a ponerse en marcha las obras para renovar el tramo de adoquines existente entre el pabellón de SAPA reconvertido en espacio polivalente y el número 22 de la calle Baltegieta.

Dichos trabajos, que supondrán una inversión de 104.324 euros (IVA incluido) y cuentan con un plazo de ejecución de seis semanas, conllevarán cambios en los aparcamientos públicos de la calle, garajes privados y tráfico.

Con el objetivo de minimizar afecciones, el departamento municipal de Urbanismo ha decidido «habilitar el puente de Gabolats en doble sentido para acceder a los garajes privados de Baltegieta 18 y 24». Según explican desde el Consistorio, «cuando el centro sea exclusivamente peatonal, entre semana a partir de las 15.00 horas y los fines de semana a partir de las 13.00 horas, los vehículos deberán salir hacia la rotonda de Ezozibide. Cuando puedan circular por el centro, tendrán que atravesar el centro desde Gabolats».

Consciente de las molestias y cambios ocasionados durante los últimos meses por las obras que se están llevando a cabo en la localidad, el Ayuntamiento ha querido agradecer públicamente «la actitud comprensiva mostrada por la ciudadanía» .

Además, los gestores municipales explican que han querido «aprovechar las obras del nuevo puente de Gabolats» para proceder a a reposición de adoquines entre SAPA y Baltegieta 22.