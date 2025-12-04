La ciudadanía puede sumarse al club de lectura en castellano que se pondrá en marcha en enero

J. L. soraluze. Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:51 Comenta Compartir

Las personas de Soraluze aficionadas a la lectura tienen la posibilidad de apuntarse al nuevo club de lectura en castellano que ha creado la Biblioteca municipal y que iniciará su andadura el próximo día 21 de enero.

El club de lectura en castellano estará dinamizado por la periodista de origen catalán Mónica Leiva (dinamiza numerosos grupos de lectores en diferentes bibliotecas de Euskal Herria) y en su primera sesión (será a las 18.30 horas) permitirá a las personas asistentes analizar, reflexionar y compartir puntos de vista sobre la novela 'La fórmula preferida del profesor', de Yoko Ogawa (la biblioteca proporcionará los libros).

Quienes se inscriban al club de lectura en castellano se reunirán cada dos meses, de enero a mayo, para hablar de un libro diferente cada vez.

El único requisito para inscribirse es ser miembro de la biblioteca (ese trámite es gratuito y se puede realizar en el momento).

Sea como fuere, quien desee apuntarse o recibir más información puede acudir de lunes a viernes a la biblioteca municipal (de 11.00 a 13.00 y de 16.30 a 19.30 horas), llamar al número de teléfono 943 752 074 o enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección liburutegia@soraluze.eus.

De momento, se han organizado tres sesiones del club de lectura para los días 21 de enero, 18 de marzo y 20 de mayo.