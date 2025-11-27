Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Soraluze

El cineforum feminista proyectará 'Los domingos' en el marco del 25-N

El Diario Vasco

soraluze.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44

Comenta

El cineforum feminista regresa este domingo, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con la proyección de la película 'Los domingos', de la barakaldarra Alauda Ruiz de Azúa, a las 18.00 horas en el Herri Antzokia. Organizado por la Escuela de Empoderamiento de Mujeres* de Soraluze , el cinefórum feminista tiene como objetivo crear un espacio dirigido tanto a mujeres como a hombres para disfrutar del cine con una mirada crítica y feminista, creando un espacio adecuado para reflexionar y debatir sobre las desigualdades, discriminaciones y violencias sufridas por razón de sexo, género, raza, orientación, etc.

Tras la proyección se abrirá un espacio para la tertulia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  2. 2 Tres semanas sin Mikel Oyarzabal
  3. 3 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  4. 4

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  5. 5

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  6. 6 La nueva tienda de Ikea que abre en Euskadi: 3.000 metros y 48 empleos directos
  7. 7

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  8. 8 Una vecina de Tolosa pierde 40.000 euros en una estafa de un falso negocio online de patinetes y relojes
  9. 9

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El cineforum feminista proyectará 'Los domingos' en el marco del 25-N