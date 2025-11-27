El cineforum feminista proyectará 'Los domingos' en el marco del 25-N

El Diario Vasco soraluze. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

El cineforum feminista regresa este domingo, en el marco del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, con la proyección de la película 'Los domingos', de la barakaldarra Alauda Ruiz de Azúa, a las 18.00 horas en el Herri Antzokia. Organizado por la Escuela de Empoderamiento de Mujeres* de Soraluze , el cinefórum feminista tiene como objetivo crear un espacio dirigido tanto a mujeres como a hombres para disfrutar del cine con una mirada crítica y feminista, creando un espacio adecuado para reflexionar y debatir sobre las desigualdades, discriminaciones y violencias sufridas por razón de sexo, género, raza, orientación, etc.

Tras la proyección se abrirá un espacio para la tertulia.