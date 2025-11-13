El calendario de Soraluze para el año 2026, a la venta por dos euros en varios comercios locales

Participantes en la presentación del calendario local para 2026.

Jabi Leon Soraluze Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16 | Actualizado 20:29h. Comenta Compartir

La ciudadanía de Soraluze ya tiene la posibilidad de hacerse con el calendario local para 2026 editado por el colectivo fotográfico Kontrargi.

El nuevo ... calendario, que incluye 14 fotografías realizadas por varias personas aficionadas del pueblo y por los miembros del colectivo Kontrargi Mikel Valero y Bittor Murguzur, está a la venta por 2 euros en diferentes establecimientos del pueblo como las carnicerías Okelia e Iñarra, la panadería Mendizabal, el autoservicio Amparo, Iratxo goxo-denda, Marijose (Arzelus), el hogar Itxaropena o el restaurante Armendia (también se puede adquirir en la óptica Lakuesta de Eibar).

Ni que decir tiene, las imágenes que ilustran el calendario (una por cada mes del año, más la portada y la contraportada) plasman paisajes, lugares y actividades de Soraluze. Tras el éxito del pasado año, en el que se agotaron los 550 ejemplares que se pusieron a la venta, esta vez se ha editado la misma cantidad de calendarios.

