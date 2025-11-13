Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Participantes en la presentación del calendario local para 2026. UDALA

Soraluze

El calendario de Soraluze para el año 2026, a la venta por dos euros en varios comercios locales

Jabi Leon

Soraluze

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

La ciudadanía de Soraluze ya tiene la posibilidad de hacerse con el calendario local para 2026 editado por el colectivo fotográfico Kontrargi.

El nuevo ... calendario, que incluye 14 fotografías realizadas por varias personas aficionadas del pueblo y por los miembros del colectivo Kontrargi Mikel Valero y Bittor Murguzur, está a la venta por 2 euros en diferentes establecimientos del pueblo como las carnicerías Okelia e Iñarra, la panadería Mendizabal, el autoservicio Amparo, Iratxo goxo-denda, Marijose (Arzelus), el hogar Itxaropena o el restaurante Armendia (también se puede adquirir en la óptica Lakuesta de Eibar).

