Soraluze

La biblioteca presenta el patrimonio bibliográfico sobre la identidad y memoria local

La presentación tendrá lugar mañana e incluirá un homenaje a Arantza Lasa Maiztegi, primera bibliotecaria del pueblo

Jabi Leon

soraluze.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:39

Comenta

El programa de actividades organizado por la biblioteca municipal de Soraluze en torno al Día de las Bibliotecas que se conmemoró el pasado día 24 tendrá continuidad mañana con un novedoso acto que servirá para presentar la denominada Colección Local de Soraluze y para rendir un sencillo homenaje a Arantza Lasa Maiztegi, que fue la primera bibliotecaria de la localidad.

Con ese acto, que dará comienzo a las 11.00 horas y estará abierto a la asistencia de todas las personas interesadas, la biblioteca pretende dar a conocer la Colección Local de Soraluze; conformada tanto por documentos relativos al pueblo o a la comunidad como por documentos creados por soraluzetarras.

Según explican desde el Consistorio, «la Colección Local de Soraluze pretende organizar los documentos relacionados o que hacen referencia a Soraluze, los que están ambientados en el pueblo y los que han sido escritos por soraluzetarras».

Al fin y al cabo, se trata de una memoria bibliográfica local cuya conservación, organización y difusión corresponde a la biblioteca municipal y es reflejo de la historia del pueblo.

De hecho, en la biblioteca municipal de Soraluze hace tiempo que existe la Colección Local. Sin embargo, «es una parte desconocida de la colección para la mayoría de las personas usuarias». Por ello, el objetivo de la cita de este viernes no es otro que «dar a conocer la colección de Soraluze en su nueva ubicación dentro de la biblioteca, y que los y las soraluzetarras conozcan el fondo local, patrimonio bibliográfico de Soraluze que promueve la identidad y la memoria local».

Dicho acto también incluirá un sencillo homenaje a Arantza Lasa Maiztegi, que fue la primera bibliotecaria del municipio y acaba de cumplir 100 años.

