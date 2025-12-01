El Ayuntamiento inicia el proceso para elaborar un protocolo integral de acogida

Jabi Leon soraluze. Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Soraluze acaba de poner en marcha el proceso para la elaboración de un plan integral de acogida. Por medio de ese trabajo, que se desarrollará a lo largo de los próximos meses (la previsión es que el nuevo plan esté listo en junio del 2026), el Consistorio definirá el nuevo protocolo que utilizará para acoger de a las nuevas y los nuevos vecinos desde una perspectiva comunitaria e inclusiva.

El proceso será liderado por la empresa de asesoría Emun y contará con la colaboración de la UPV-EHU, así como con la participación de diversos organismos, instituciones, agentes y asociaciones locales.

El objetivo es «analizar la situación actual, revisar los trabajos realizados hasta la fecha e identificar los pasos a dar para que la acogida sea integral, proponiendo acciones o líneas de trabajo de cara al futuro», explican desde el Ayuntamiento.

El primer paso será la realización de un diagnóstico cualitativo que se desarrollará en tres fases: En la primera, «las dinamizadoras del proceso se reunirán con trabajadores municipales y de subcontratas, el centro de salud, la escuela, el instituto y la escuela para adultos»; en la segunda fase se citará «a los agentes locales, asociaciones y referentes de la acogida»; y en la tercera «a las personas que han llegado al pueblo y han vivido la acogida y a los recién llegados».