Soraluze

Arranca mañana la obra para cubrir la pista de pádel, que afectará al tráfico y servicio de buses

Jabi Leon

soraluze .

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:49

El Ayuntamiento de Soraluze ha avanzado que los trabajos para cubrir la pista de pádel de la localidad se llevarán a cabo entre las jornadas de mañana y del jueves.

El desarrollo de dichas obras afectará tanto al tráfico urbano como al servicio de autobuses; toda vez que «el tramo de vía entre Zubi Nagusia y la pista de pádel estará cortado».

Según avanzan desde el departamento municipal de Urbanismo, durante los dos próximos días el servicio de autobuses sufrirá modificaciones en sentido Maltzaga; «las paradas de Zubi Nagusia y SAPA no se podrán utilizar y se sustituirán por las de Estaziño y Ezozibide». Para ello, el vial se habilitará en dos direcciones mediante semáforos.

Asimismo, el autobús de línea a Mendaro se podrá coger en las paradas de Estaziño y Ezozbide sentido Bergara, además de en el puente de Olea. Respecto a los cambios en el tráfico, mañana se producirán de 12.00 a 19.00 y el jueves de 08.00 a 20.00. Con Zubi Nagusia cerrado, el tramo entre ese puente y el de Olea sólo lo podrán usar los vecinos de la zona, en ambos sentidos. Además, no se podrá bajar de Erregetxe hacia Zubi Nagusia y la única salida de Kalebarren y Santa Ana será por Etxaburueta.

