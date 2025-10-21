Antxintxika mantiene abierta la inscripción para la XIX carrera entre Soraluze y Bergara, que se celebrará el día 1 de noviembre

Las personas aficionadas al atletismo de todo el territorio tienen el próximo día 1 de noviembre una cita con la XIX carrera popular que ... organiza el club Antxintxika triatloi taldea.

Como es habitual, la prueba discurrirá sobre un recorrido de 10 kilómetros que conectará las localidades de Soraluze y Bergara y que se podrá completar en diferentes modalidades. No en vano, el centro urbano de Soraluze acogerá a las 16.30 horas la salida de las y los participantes de hand bike, mientras que a las 16.45 horas saldrán las y los patinadores y a las 17.00 horas hará lo propio el grueso de los atletas.

Sea como fuere, las personas interesadas en participar en la XIX carrera popular de Antxintxika pueden apuntarse hasta las 15.00 horas del 31 de octubre a través de la web kirolprobak.com.

Al igual que en las ediciones anteriores la organización habilitará autobuses para acudir a la salida de Soraluze desde Bergara (los dorsales se podrán recoger en el seminario de esta última localidad entre las 11.30 y las 16.00 horas). Además, habrá servicio de consigna en la salida y se sortearán numerosos regalos entre las y los participantes. Cabe señalar que a las 15.15 horas del día 1 de noviembre también habrá una carrera para niños y niñas (hasta 12 años) en Bergara (la inscripción deberá realizarse en los centros escolares).