Abierto el plazo para solicitar las ayudas sociales para personas con menos recursos

El Diario Vasco Soraluze. Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

El Departamento de Salud, Bienestar Social e Inmigración del Ayuntamiento repartirá 150 bonos de compra por valor de 100 euros a la población con dificultades económicas. Estos bonos tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas de las familias y el plazo de solicitud ya está abierto hasta el 21 de noviembre en la oficina de Servicios Sociales.

Podrán percibir este tipo de ayuda las siguientes personas: beneficiarias de Ayuda de Emergencia Social (AES), de las ayudas de Alimentación de la Cruz Roja, de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) así como del Ingreso Mínimo Vital; los pensionistas, trabajadores con ingresos reducidos y personas desempleadas.

Será requisito imprescindible para todas ellas residir en Soraluze y estar empadronado en la fecha de presentación de la solicitud. Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la hoja de solicitud específica de los Bonos Sociales de Asistencia Social, que puede recogerse en la oficina de servicios sociales del ayuntamiento de 09.00 a 13.00 horas.

Existe un presupuesto de 15.000 euros para estas ayudas, por lo que sólo podrán resolverse ayudas a favor de 150 personas.