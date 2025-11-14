Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Soraluze

Abierto el plazo para solicitar las ayudas sociales para personas con menos recursos

El Diario Vasco

Soraluze.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

El Departamento de Salud, Bienestar Social e Inmigración del Ayuntamiento repartirá 150 bonos de compra por valor de 100 euros a la población con dificultades económicas. Estos bonos tienen como objetivo satisfacer necesidades básicas de las familias y el plazo de solicitud ya está abierto hasta el 21 de noviembre en la oficina de Servicios Sociales.

Podrán percibir este tipo de ayuda las siguientes personas: beneficiarias de Ayuda de Emergencia Social (AES), de las ayudas de Alimentación de la Cruz Roja, de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) así como del Ingreso Mínimo Vital; los pensionistas, trabajadores con ingresos reducidos y personas desempleadas.

Será requisito imprescindible para todas ellas residir en Soraluze y estar empadronado en la fecha de presentación de la solicitud. Todas las solicitudes deberán ir acompañadas de la hoja de solicitud específica de los Bonos Sociales de Asistencia Social, que puede recogerse en la oficina de servicios sociales del ayuntamiento de 09.00 a 13.00 horas.

Existe un presupuesto de 15.000 euros para estas ayudas, por lo que sólo podrán resolverse ayudas a favor de 150 personas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Abierto el plazo para solicitar las ayudas sociales para personas con menos recursos