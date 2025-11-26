Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Soraluze

% 30eko deskontua izango dute soraluzetarrek euskarazko produktuetarako

J. L.

Soraluze.

Asteazkena, 26 azaroa 2025, 19:58

Comenta

Urteko garai honetan seme-alabei edo inguruko haur eta gaztetxoei euskarazko liburuak, musika edota jostailu eta jokoak oparitzeko aukera paregabea izaten dela kontuan hartuz, Euskarazko Produktuen Katalogoaren edizio berria zabaltzen dihardu, egun hauetan, Soraluzeko Udalak.

Halaber, euskarazko produktuen kontsumoa bultzatze aldera, katalogoan jasotako liburu, disko, komiki, aldizkari eta jostailuak %30eko deskontuarekin erosi ahal izango dira urtarrilaren 6ra bitartean Soraluzeko Arcelus, Estankoa eta Iratxo dendetan; Udaleko Hizkuntza Politikaren Batzordearen ekimenez. Deskontu horietaz disfrutatzeko «beharrezkoa izango da katalogoarekin batera banatu den deskontu-txartela aurkeztea».

Udaletik azaldu dutenez, «Txartelak 0-16 urte bitarteko pertsonei zuzendutako produktuak erosteko aukera ematen du; ezin dira helduagoentzako produktuak erosi».

Pertsona bakoitzak bono bat erabil dezake. Honek erosketa bat egiteko balio du baina «nahi beste produktu eros daitezke erosketa bakarrean».

Udalak katalogoaren 223 ale banatu ditu 2-12 urte arteko seme-alabak dituzten familien artean. Nolanahi ere, 12 eta 16 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiak udaletxetik pasa daitezke deskontu bonuen bila.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco % 30eko deskontua izango dute soraluzetarrek euskarazko produktuetarako