Arantza Ibarra publica nuevos libros

La escritora y cineasta ondarresa, Arantza Ibarra, ha publicado dos nuevos libros. El último, 'Las Sombras no tienen género'se centra en hacer uso de ... la comunicación como herramienta para transformar y visibilizar.

Con una sólida carrera en el mundo audiovisual, también ha escrito cuentos infantiles y obras de enfoque espiritual. Todas sus obras buscan despertar la conciencia, combatiendo cualquier forma de odio o marginación.

Con una pluma sin tabúes, Arantza nos presenta 'Las sombras no tienen género', una obra protagonizada por una joven que decide romper con todo aquello que la encadena. En el libro «2020 Punto Cero» (el sentir y el despertar de la tierra) publicado por la editorial Kolima, Arantza Ibarra relata una serie de experiencias y visiones que según comenta la autora, le llegaron a ella de forma muy clara y profunda, en especial a través de sueños lúcidos. El núcleo de este libro no es otro que el impacto humano: cómo cada decisión, palabra o acto que emitimos tiene una consecuencia directa en nuestro entorno, tanto visible como invisible.

El segundo libro esa 2020, Punto Cero anticipaba la suscesión de catástrofes. ¿Hemos aprendido algo desde entonces?

La autora también menciona a México en su relato, y lamentablemente, las noticias actuales confirman un aumento en el número de víctimas a causa de las recientes inundaciones. Esperamos que la situación no se agrave aún más.

En su libro, la escritora advertía que nuestras acciones podían modificar el rumbo de los acontecimientos. Sin embargo, lo que estamos viviendo indica que aún tenemos mucho que aprender. Como ella misma señala, la Tierra continúa enviándonos fuertes sacudidas.

Este momento representa una advertencia clara: es urgente despertar una conciencia colectiva. Todo lo que experimentamos en este plano tiene un impacto directo en nuestro entorno, en nuestra energía y, según sostiene la autora, también en otros planos de existencia.