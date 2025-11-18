Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Bajo Deba

Ocho debarras recibirán el reconocimiento de Donantes de Sangre el día 30

J. L.

DebA.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

La delegación de Donantes de Sangre en Deba realizará el día 30 el tradicional acto de homenaje que celebra anualmente con el objetivo de reconocer a las personas que han alcanzado una cifra significativa de donaciones a lo largo del año.

El homenaje se llevará a cabo a las 12.00 horas en la plaza Simón Berasaluze y durante el mismo serán ocho las personas que recibirán la insignia de Donantes de Sangre.

Los nombres son los siguientes: Amaia Azpeitia Badiola, Coro Lazcano Aperribay, Unai Pastor Ostolaza, Jose Manuel Txurruka Berasaluze y Ana Belen Zubikarai Salegui serán reconocidas por sus 25 donaciones; mientras que Jaione Urriolabeitia Sierra recibirá la insignia que acredita sus 40 donaciones. Además, María Jesús Carrillo Aizpurua (60 donaciones) y Alejandro Gil Corrales (75 donaciones) serán las personas reconocidas como donantes excepcionales.

Como es habitual, la entrega de insignias de Donantes de Sangre estará acopañada de un pequeño lunch.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  4. 4 La boda que surgió de la quintada de 1983: «Cada uno tenía su pareja y entonces no pasó nada pero teníamos un feeling especial»
  5. 5 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  6. 6 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  7. 7 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  8. 8 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa
  9. 9

    Gipuzkoa suaviza a 3.000 jóvenes los requisitos de la cuenta vivienda ante la crisis inmobiliaria
  10. 10 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ocho debarras recibirán el reconocimiento de Donantes de Sangre el día 30