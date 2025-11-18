Ocho debarras recibirán el reconocimiento de Donantes de Sangre el día 30

J. L. DebA. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

La delegación de Donantes de Sangre en Deba realizará el día 30 el tradicional acto de homenaje que celebra anualmente con el objetivo de reconocer a las personas que han alcanzado una cifra significativa de donaciones a lo largo del año.

El homenaje se llevará a cabo a las 12.00 horas en la plaza Simón Berasaluze y durante el mismo serán ocho las personas que recibirán la insignia de Donantes de Sangre.

Los nombres son los siguientes: Amaia Azpeitia Badiola, Coro Lazcano Aperribay, Unai Pastor Ostolaza, Jose Manuel Txurruka Berasaluze y Ana Belen Zubikarai Salegui serán reconocidas por sus 25 donaciones; mientras que Jaione Urriolabeitia Sierra recibirá la insignia que acredita sus 40 donaciones. Además, María Jesús Carrillo Aizpurua (60 donaciones) y Alejandro Gil Corrales (75 donaciones) serán las personas reconocidas como donantes excepcionales.

Como es habitual, la entrega de insignias de Donantes de Sangre estará acopañada de un pequeño lunch.