Nace un movimiento ciudadano que trabajará para hacer realidad el bidegorri entre Elgoibar y Deba

Las personas que se citaron en Mendaro para poner en marcha el grupo que trabajará para conseguir que se construya el bidegorri entre Elgoibar, Mendaro y Deba.

Jabi Leon DEBABARRENA. Martes, 28 de octubre 2025, 20:06 Comenta Compartir

En la última década la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un impulso significativo a la red de bidegorris del territorio con la apertura de nuevas vías para uso ciclista y peatonal en las diferentes comarcas.

En la de Debabarrena las acciones más relevantes materializadas en dicho sentido han sido la puesta en marcha del bidegorri que conecta las localidades de Eibar y Elgoibar y el paseo que discurre junto a la franja costera entre Deba y Mutriku.

Sin embargo, a día de hoy todavía falta mucho para que las seis localidades que conforman la comarca de Debabarrena queden conectadas mediante vías ciclistas y peatonales.

El proyecto para construir el bidegorri entre Maltzaga y Soraluze (uniría esa última localidad con Elgoibar y Eibar) hace ya varios años que se puso encima de la mesa de la entidad territorial; pero sigue sin ponerse en marcha.

Tampoco se sabe nada del proyecto del bidegorri entre Elgoibar y Mendaro que los anteriores alcaldes de ambos pueblos propusieron en la recta final de la pasada legislatura. Parece que, al menos hasta la fecha, esa propuesta no se ha movido demasiado en el seno del departamento foral de Sostenibilidad.

Conscientes de esa realidad, un grupo de mendaroarras ha decidido tomar la iniciativa y ha impulsado un movimiento encaminado a «hacer realidad un bidegorri que conecte las localidades de Elgoibar, Mendaro y Deba».

La primera reunión ciudadana organizada con dicho fin se llevó a cabo el pasado jueves en el Consistorio mendaroarra y a la misma asistieron unas 40 personas, que acordaron la puesta en marcha de un grupo motor.

También decidieron presentar su iniciativa en las localidades vecinas de Elgoibar y Deba, donde esperan recabar apoyos y que se creen sendos grupos dispuestos a trabajar de la mano a favor del citado bidegorri.

Un tema «prioritario»

Los mendaroarras que convocaron la reunión del pasado jueves recordaron que la ciudadanía local ya aprovechó la campaña de presupuestos participativos que la Diputación de Gipuzkoa llevó a cabo hace unos cuantos años pueblo a pueblo para trasladar a la entidad territorial que la construcción del bidegorri entre Elgoibar, Mendaro y Deba «debería ser un tema prioritario».

A su entender, son muchas las razones que justifican la materialización de ese proyecto: «no solo contribuiría a mejorar la calidad de vida de la población de las tres localidades que atravesaría, sino que también serviría para impulsar la movilidad sostenible, para fomentar la realización de ejercicio físico y para avanzar hacia una mayor cohesión entre los municipios de la comarca».

Por todo ello, las personas que se han implicado en el nacimiento del nuevo movimiento ciudadano a favor del bidegorri Elgoibar-Deba consideran que «es hora de traer este tema a la agenda política... y vamos a trabajar para que sea así».

Aunque todavía no han determinado ni los lugares concretos ni las fechas, desde el colectivo emergente avanzan que «los próximos pasos serán presentar la iniciativa y recabar apoyos en Deba y en Elgoibar».

Mientras tanto, las personas que quieran sumarse al grupo o realizar cualquier aportación pueden escribir un correo electrónico a la dirección bidegorrianoiz@ gmail.com.