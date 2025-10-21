Zesta puntako txapelketaren bi jardunaldi jokatuko dira asteburuan

MutrikuZesta puntako txapelketaren bi jardunaldi jokatuko dira asteburuan
J. L.
mutriku.
Asteartea, 21 urria 2025, 20:35
Mutrikuko Miruaitz pilotalekuak hilaren 17an herrian abiatu zen Euskal Herriko Emakume eta Gizonezkoen Elite Txapelketaren 3. eta 4. jardunaldiak hartuko ditu asteburu honetan. Hirugarren jaialdia ostiralean jokatuko da (19:00etan hasita) eta laugarrena datorren igandean (16:30ean). Jaialdi horietako bakoitzean binakako modalitatean jokatuko diren goi mailako hiru partida ikusteko parada izango da.