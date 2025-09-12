La tamborrada de Anaiarte abrirá esta noche unos 'Kalbarios' fieles a su carácter popular

Un momento de la tamborrada que Anaiarte biltokia organizó la víspera del día del Kalbario de 2015, hace ahora una década.

El pueblo de Mutriku vestirá desde hoy sus mejores galas para celebrar una nueva edición de sus 'kalbarios'; sin lugar a dudas las fiestas más queridas y esperadas por las y los mutrikuarras de todas las edades. Como cada año, el programa de estos festejos estará protagonizado por las actividades de carácter popular. No en vano, si hay algo que caracteriza a los 'Kalbarios' es la participación de la ciudadanía.

Esa es la verdadera seña de identidad de estas fiestas y volverá a quedar de manifiesto desde esta misma noche; cuando la tamborrada que organiza Anaiarte biltokia recorra las calles y plazas que conforman el casco histórico de la villa.

Como siempre, la tamborrada que abrirá las fiestas de este año, que arrancarán a las 22.30 horas desde Beheko plaza. Sin embargo, la edición de este 2025 no será una tamborrada más: el evento celebrará sus Bodas de Plata, esto es, 25 años desde que la asociación Anaiarte lo recuperó para ambientar la víspera del día del Kalbario.

Anaiarte homenajeará esta noche los directores de su tamborrada y dos dantzaris bailáran por vez primera 'Mutriku herria'

Entre tambores, barriles, comparsas, abanderadas y la Banda de Música, en el desfile de esta noche tomarán parte «más de 160 personas»; avanzan desde la directiva de Anaiarte, que también ha preparado dos bonitos y novedosos actos para cuando la tamborrada llegue a Goiko plaza.

Según cuentan, «por un lado, realizaremos un sencillo pero merecido homenaje a las siete personas que han dirigido la tamborrada a lo largo de estos 25 años».

El primer director, Iñaxio Odriozola, ya falleció, pero en su lugar subirá al escenario alguno de sus familiares; y junto a ellos el resto de directores y directoras: Juan José Lekunberri, Ramón Saenz, Itziar Galdos, Angel Mari Aranberri, Nikasi Illarramendi e Itziar Egurbide.

El segundo detalle que dará un colorido especial a esta tamborrada tendrá lugar «al final, cuando la Banda de Música interprete la obra 'Mutriku herria'». Llegado ese momento, «dos dantzaris del grupo Gure Ametsa se colocarán a ambos lados del director de la tamborrada y, por primera vez, bailarán esa canción, que tiene una gran carga emocional para las y los mutrikuarras». Así se podrá fin a la tamborrada de esta noche. Sin embargo, las actividades de la víspera del día del Kalbario no terminarán ahí. Tras la cita con los tambores y los barriles la ciudadanía podrá disfrutar con la música del grupo Txapela Brava en Beheko Plaza.

Mañana, el Día del Kalbario

El pueblo de Mutriku celebrará este domingo el gran Día del Kalbario. La tradición manda, por lo que las actividades programadas para la matinal de malana volverán a llevarse a cabo junto a la ermita del Kalbario (de 9.30 a 14.00 horas habrá servicio de autobús entre ese enclave y el casco urbano de Mutriku).

Una vez más, la programación del día 14 se pondrá en marcha con unos oficios religiosos en la ermita del Kalbario (habrá misas a las 10.00 y las 11.00 horas) y continuará con una exhibición de deporte rural. Este año el levantamiento de piedras correrá a cargo de Urdax y Norde; mientras que el corte de troncos será cosa de las parejas Mugertza-Mugika y Pikabea-Arruti.

Los trikitilaris Ansorregi y Larrañaga se encargarán de amenizar con su música la matinal del Kalbario, donde las cuadrillas y familias mutrikuarras volverán a reunirse para charlar, divertirse y, como no, dar cuenta de unos espectaculares 'hamaiketakos'.

Eso sí, en torno a las 14.00 horas será el momento de regresar al entramado urbano de Mutriku. Una vez más, cientos de personas bajarán el puerto del Kalbario a bordo de decenas de goitibeheras (algunas muy sofisticadas y otras bastante rudimentarias).

En cualquier caso, la fiesta seguirá por la tarde en Mutriku.

Para empezar, a las 18.00 horas se celebrará la primera sokamuturra de estos 'kalbarios'. A continuación tendrá lugar una kalejira con el grupo EinGO (19.00 horas) y por la noche una romería con el grupo Luhartz (22.30 horas en Beheko plaza).

El lunes, los mutrikuarras celebrarán el 'Galbaixo Txiki eguna' y el martes el 'Piñastei eguna', que volverá a llenar de actividades la zona del puerto.