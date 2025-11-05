Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mutriku

Las semifinales del campeonato élite masculino de cesta punta se juegan este viernes

J. L.

mutriku.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:33

Comenta

Tras la intensa liguilla disputada a lo largo del pasado mes de octubre en Mutriku, el campeonato élite masculino de cesta punta de la localidad entra en su recta final..

Tanto es así que el frontón Miruaitz acogerá mañana (a las 19:00 horas) el festival que servirá para decidir cuales son las dos parejas que lucharán por las txapelas en la gran final del próximo día 14 de noviembre.

En la primera semifinal la pareja formada por Basterra y Mandiola buscará el billete para la final frente a la pareja Lekerikabeaskoa-Uranga; mientras que en la segunda semifinal el dueto Celaya-Salegi se enfrentará a la pareja formada por Arrillaga y Argoitia.

