Presentan ante la ciudadanía el proyecto para finalizar el dique

Representantes de la Dirección de Asuntos Marítimos del Gobierno Vasco acudirán este viernes al salón de plenos del consistorio para explicar a la ciudadanía ... el proyecto que, al menos a priori, permitirá culminar de una vez por todas el dique de abrigo del puerto exterior de Mutriku, que empezó a ejecutarse hace casi un cuarto de siglo.

El encuentro organizado para este viernes a las 19.00 horas permitirá a los mutrikuarras conocer de primera mano las particularidades de la denominada 'obra de consolidación del dique de abrigo del puerto de Mutriku'; que ha arrancado este mismo mes con la aprobación del expediente que permite licitar los trabajos (cuentan con un presupuesto de 10.750.000 euros, ya aprobado).

Aunque hace unos meses el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Mutriku anunciaron que el dique de abrigo se remataría en la dimensión actual, haciendo suyo el sentir mayoritario de la ciudadanía, el proyecto que se va a acometer finalmente contempla alargar el dique 47 metros más; lo que ha provocado una mezcla de malestar e impotencia entre buena parte de la población local.

El ejecutivo autonómico, por su parte, considera que «tras la actualización del proyecto original y una vez recogidas las inquietudes expresadas por los vecinos del municipio» da «un paso adelante para finalizar esta actuación tan necesario para hacer frente al cambio climático».

En palabras de la Consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, «la obra de consolidación del dique de abrigo del puerto de Mutriku va a suponer un antes y un después tanto para la localidad como para toda la costa vasca».

Según «el acuerdo cerrado entre el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco» la obra a materializar comprende «el acondicionamiento del dique hasta el actual morro de invernada, el desmontaje de este y la prolongación del dique hasta menos de la mitad respecto al proyecto original».

Además, se prevé «pavimentar con diferentes acabados todo el ámbito de obra; redes de servicios de alumbrado y drenaje en el inicio del camino de acceso al dique; y la generación de una zona de esparcimiento, así como una zona para disfrutar del mar y llevar a cabo actividades acuáticas».