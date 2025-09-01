Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mutriku

Piden medidas para acabar con el ruido nocturno y poder conciliar el sueño en Atxukale

J. L.

mutriku.

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

Mutrikuarras residentes en las inmediaciones de Atxukale han denunciado públicamente el ruido que les está tocando padecer buena parte de las noches del presente verano, lo que les impide conciliar el sueño y descansar.

Por poner un ejemplo, señalan que la noche del pasado sábado, «a las 00:20 horas de la madrugada había un grupo de chavales jugando al fútbol y pegando gritos en Atxukale»; una circunstancia que «se está repitiendo muchas veces este verano».

Ante esa situación los vecinos piden al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto para garantizar el derecho al descanso nocturno de los residentes en la zona. Aún así, lamentan que «en Mutriku, por desgracia, los agentes de la Policía Municipal ni están ni se les espera donde hacen falta».

