Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mutriku

Las personas interesadas en optar al cargo de Juez de Paz podrán dar su nombre

J. L.

mutriku.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

Transcurridos cuatro años desde los anteriores nombramientos, el Ayuntamiento ha convocado un nuevo proceso encaminado a elegir a las personas que asumirán los cargos de Juez de Paz y sustituto del Juez de Paz durante los próximos cuatro años.

Para poder optar a esos puestos, las personas candidatas deben cumplir algunos requisitos como «tener 18 años y nacionalidad española, residir en el municipio de Mutriku, no ostentar cargos políticos ni sindicales o estar capacitado para mantener conversaciones en euskera»; toda vez que «el 90% de la población» de la villa costera habla ese idioma. Además, para poder optar al cargo de Juez de Paz (o de sustituto del Juez de Paz) las personas candidatas no pueden se «ni funcionarias ni trabajadoras de una Administración o de un organismo dependiente de esta». Tampoco pueden optar al cargo las personas que ejercen como abogadas, procuradoras o asesoras jurídicas.

Sea como fuere, quienes cumplan con los requisitos establecidos pueden presentar su candidatura hasta el 4 de diciembre. El modelo de la hoja de solicitud está disponible en la web mutriku.eus.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las personas interesadas en optar al cargo de Juez de Paz podrán dar su nombre