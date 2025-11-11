Las personas interesadas en optar al cargo de Juez de Paz podrán dar su nombre

J. L. mutriku. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Transcurridos cuatro años desde los anteriores nombramientos, el Ayuntamiento ha convocado un nuevo proceso encaminado a elegir a las personas que asumirán los cargos de Juez de Paz y sustituto del Juez de Paz durante los próximos cuatro años.

Para poder optar a esos puestos, las personas candidatas deben cumplir algunos requisitos como «tener 18 años y nacionalidad española, residir en el municipio de Mutriku, no ostentar cargos políticos ni sindicales o estar capacitado para mantener conversaciones en euskera»; toda vez que «el 90% de la población» de la villa costera habla ese idioma. Además, para poder optar al cargo de Juez de Paz (o de sustituto del Juez de Paz) las personas candidatas no pueden se «ni funcionarias ni trabajadoras de una Administración o de un organismo dependiente de esta». Tampoco pueden optar al cargo las personas que ejercen como abogadas, procuradoras o asesoras jurídicas.

Sea como fuere, quienes cumplan con los requisitos establecidos pueden presentar su candidatura hasta el 4 de diciembre. El modelo de la hoja de solicitud está disponible en la web mutriku.eus.