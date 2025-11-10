Mutriku no olvida a las mujeres y los niños que estuvieron presos en la cárcel de Saturraran

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Aunque el tiempo no acompañó demasiado, más de 70 personas se acercaron al mediodía del pasado sábado a Saturraran para respaldar el acto organizado por Saturraran Memoria Taldea con el objetivo de recordar, homenajear y recuperar la memoria de todas las mujeres y niños que entre 1938 y 1944 estuvieron presos en la cárcel franquista habilitada junto a la playa mutrikuarra. El acto (incluyó una charla para explicar qué fue y cómo funcionó la cárcel de mujeres de Saturraran, bertsos, danzas y canciones), resultó de lo más emotivo. No en vano, entre los asistentes estuvieron Luziano Elkoroiribe, Mari Campos y Mertxe Gallardo (foto derecha); tres de los niños que estuvieron presos en Saturraran.