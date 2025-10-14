Mutriku celebra las Jornadas de Patrimonio con visitas guiadas gratuitas a sus templos históricos

Jabi Leon MUTRIKU. Martes, 14 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

La localidad costera de Mutriku se ha sumado a las Jornadas Europeas del Patrimonio, que este año se centrarán en la arquitectura como expresión artística, técnica y cultural.

Por ese motivo Mutriku conmemorará las Jornadas Europeas del Patrimonio de 2025 ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de participar en unas visitas guiadas gratuitas que servirán para poner en valor la riqueza arquitectónica y simbólica de sus tres templos históricos: las iglesias de San Andrés, Santa Catalina y Nuestra Señora de la Asunción.

Según explican desde la Oficina de Turismo local, se trata de «templos emblemáticos del municipio, de épocas y estilos diferentes, que reflejan siglos de historia, y que, cada uno a su manera, constituyen una buena representación a nivel provincial de su estilo». Se trata, asimismo, «de tres templos que han estado muy vinculados a la comunidad local».

La primera visita guiada (todas serán a las 17:00 horas) tendrá lugar este mismo viernes (en euskera) a la parroquia de San Andrés de Astigarribia; uno de los templos más antiguos de Gipuzkoa (es del siglo XI) y que conserva restos prerrománicos. La visita a dicho edificio, cuya evolución arquitectónica está marcada por su ubicación estratégica en una antigua vía fluvial, se repetirá en castellano el 28 de noviembre.

Por otro lado, el día 24 de este mes se realizará una visita guiada (en euskera) que empezará por la iglesia de Santa Catalina (un edificio del siglo XVII y de estilo barroco que destaca por su conexión con el mundo marinero y su hermoso retablo de influencia flamenca) y que concluirá en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción (templo del siglo XIX considerado un ejemplo del neoclasicismo en edificio religioso).

Esa visita doble a la iglesia de Santa Catalina y la iglesia parroquial de Mutriku se repetirá el día 21 de noviembre (en castellano).

Las personas interesadas en asistir a las visitas guiadas gratuitas organizadas con motivo de las Jornadas del Patrimonio de este año pueden apuntarse o recibir más información escribiendo a turismo@mutriku.eus o llamando al número 943 603 378.