Larunbatean irekiko dute binakako pala txapelketarako izen-emate epea

MutrikuLarunbatean irekiko dute binakako pala txapelketarako izen-emate epea
J. L.
Mutriku.
Asteazkena, 3 iraila 2025, 20:09
Mutrikuko Udalak binakako pala txapelketaren edizio berri bat antolatu du eta parte hartzeko interesa dutenek datorren larunbatetik irailaren 21era bitartean eman ahalko dute izena Miruaitz frontoian.
2025eko binakako pala txapelketa urriaren 4an jarriko da martxan eta bertan 16 urtetik gorako zaletu guztiek hartu ahalko dute parte (bikote bakoitzak 50 euro ordaindu behar ditu izena ematerakoan).
Urtero legez, lehen, bigarren eta hirugarren mailako txapelketak jokatuko dira. Hori bai, antolakuntzak gogorarazten du «bikoteen mailaren arabera» aldaketak egin ahalko dituela «maila bakoitzeko berdintasuna bermatzeko».
Pala txapelketari buruzko informazio gehiago nahi duenak 617 723 456 edo 634 426 588 zenbakietara dei egin dezake.
