Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mutrikuko portuko eta herriguneko bista orokor bat. UDALA

Mutriku

Gazteen lokalen erabilera eta bizikidetza hobetzeko prozesua iragarri du Mutrikuko Udalak

Ekimena lau hilabetetan garatuko da eta gazteak, lokalen jabeak eta Udala elkarlanean arituko dira «gazteentzako espazio seguruak eta bizilagunen lasaitasuna uztartzeko»

Jabi Leon

mutriku.

Larunbata, 15 azaroa 2025, 21:16

Comenta

Mutrikuko Udalak jakinarazi du 'Gazte Lokalak - Bizikidetza eta Erantzukizuna' izeneko plana jarri behar duela martxan, beti ere, «herriko gazte lokalen erabilera eta bizikidetza hobetzeko helburuarekin».

Ekimen hau lau hilabetetan garatuko da eta gazteak, lokalen jabeak eta Udala elkarlanean arituko dira, gazteen aisialdirako espazio seguruak eta bizilagunen lasaitasuna uztartzeko.

Izan ere, Udaletik azaldu dutenez, orain abiatuko den prozesuaren helburuak «gazteentzako aisialdirako espazio seguru, garbi eta egokiak bermatzea, eta aldi berean, auzokideen lasaitasuna zaintzea) dira.

Lehen urrats gisa, Udalak Gazteen Aisialdiko Lokalen Udal Ordenantzak aurreikusten duen lokalen erregistro ofiziala eguneratu nahi du. Erregistroa eguneratzeko gazteen eta lokalen jabeen parte-hartze zuzena beharrezkoa izango da.

Horretarako, galdetegi labur bat zabalduko da gazte-taldeen eta lokalen jabe edo titularren artean, beren egoera eta konpromisoak jasotzeko.

Udal ordezkariek azpimarratu dute Udalak ez duela prozesu hau ikuskapen gisa ulertzen «elkarlan gisa baizik». Edonola ere, planaren lehen fase horretan prozesu osorako oinarriak jarriko dira: «datuen eguneraketarekin batera, lokalen erabiltzaileekin eta lokal horien jabeekin harreman zuzenak ireki nahi ditugu».

Galdetegiak online bete daitezke udal webgunearen bidez, gobernazioa@mutriku.eus helbidera bidali edo paperean Udaletxeko sarreran eskuratuz eta baita entregatuz. Lehen faseko datuak entregatzeko azken eguna abenduaren 12a izango da.

Udalak gogorarazi du prozesua ez dela zigortzeko helburuarekin jarri martxan, baizik eta lokalen egoera hobetzeko eta auzotarrekin bizikidetza hobetzeko asmoarekin.

Lau fase ezberdin

Mutrikuko gazte lokalen erabilera eta bizikidetza hobetzeko helburuarekin abiatutako planak lau fase izango ditu: «lehenengoan erregistroa eta lankidetza abiaraziko dira; bigarrenean, gazte eta jabeen arteko komunikazioa eta jarduera arduratsuak sustatuko dira; hirugarrenean, bisita lagunkoiak eta prebentzio-lana egingo dira; eta laugarrenean, balorazioa eta etorkizuneko hobekuntza-neurriak aurkeztuko dira».

Horren bidez, Udalak «bizikidetza eta gazteen aisialdi osasuntsua uztartzen dituen eredu iraunkor eta parte-hartzaile bat sendotu nahi du».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  2. 2 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  3. 3 Puja más de un millón de euros por un piso subastado por la Diputación de Gipuzkoa y lo pierde por no pagar a tiempo
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El matrimonio guipuzcoano que emigró hace más de 500 años y llena de apellidos vascos un pueblo de Castilla
  6. 6

    La Oreja de Van Gogh ya se deja ver con Amaia Montero
  7. 7 Condenan a una empresa en Euskadi a pagar 16.000 euros a un trabajador por cambiarle de horario de mañana al de tardes
  8. 8 75 años dominando la ciudad desde el monte Urgull
  9. 9 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  10. 10 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gazteen lokalen erabilera eta bizikidetza hobetzeko prozesua iragarri du Mutrikuko Udalak

Gazteen lokalen erabilera eta bizikidetza hobetzeko prozesua iragarri du Mutrikuko Udalak