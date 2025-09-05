Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mutriku

Galbaixo Txiki eguneko Marmitako lehiaketarako izena datorren asteazkenera arte eman daiteke, Albaro dendan edo Sabinan

Jabi Leon

mutriku.

Ostirala, 5 iraila 2025, 20:30

Mutrikuarrek horrenbeste maite dituzten Galbaixo jaiak ospatuko dituzte hilaren 13tik 16ra bitartean.

Irailaren 15ean Galbaixo Txiki eguna izango da Mutrikun eta horren baitan ez da urtero arrakasta handia izaten duen marmitako lehiaketa faltan izango.

Benjaminen omenezko sariketa horretan parte hartu nahi dutenek datorren asteazkenera arte eman dezakete izena, Albaro dendan edo Sabinan.

Udaletik jakinarazi dutenez, Marmitako lehiaketan «gehienez 16 taldek hartuko dute parte». Beraz, izena ematen dutenen kopurua handiagoa bada «partaideak zozketa bidez aukeratuko dira».

Edonola ere, talde bakoitzean «gehienez bi pertsona egon ahalko dira» eta partehartzaile guztiek 16 lagunentzako marmitakoa prestatu beharko dute. Horretarako, antolakuntzak 3 kilo hegaluze, 4,5 kilo patata, olioa eta gatza emango dio talde bakoitzari. Hauek, berriz, lapikoa eta sukaldatzeko tresnak, piper berde edo gorria, txorizo-piperra, kipula, ogia, pipermina eta tomatea jarri beharko dute (horiez gain, barazkiak baino ez dira onartuko).

Galbaixo Txiki eguneko Marmitako lehiaketa 10:00etatik 13:00etara bitartean burutuko da. Epaimahaiak 14:00etan banatuko ditu sariak eta horren ondoren sukaldatutako marmitakoaren subasta egingo da.

Saridunak aukeratzeko orduan epaimahaiko kideek «itxura, kolorea, salda eta zaporea» izango dute kontuan.

Irabazleek txapelak eta 250 euro jasoko dituzte, bigarren sailkatuek 175 euro eta kopa eta hirugarrenek 100 euro eta kopa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Incidente en Errenteria: «Se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  2. 2 La marca de muebles que abre su sexta tienda en Euskadi con regalos y grandes descuentos
  3. 3 Numerosas muestras de cariño a un comercio de San Sebastián tras verse obligados a cerrar
  4. 4 Un experto en piscinas elogia una ubicada en San Sebastián: «Ver esto me hace buscar la excelencia»
  5. 5 El fruto seco que combate la somnolencia diaria y el insomnio, «una puerta para personas con trastornos del sueño»
  6. 6 Clasificaciones de las regatas de La Concha en categoría masculina
  7. 7

    Isak, una mina de oro para la Real: su venta sufraga la reforma completa de Anoeta
  8. 8 Andoni Ortuzar ficha como asesor externo para la consultora PwC
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 La tienda de moda infantil que cierra en San Sebastián con descuentos especiales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Galbaixo Txiki eguneko Marmitako lehiaketarako izena datorren asteazkenera arte eman daiteke, Albaro dendan edo Sabinan