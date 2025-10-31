Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mutriku

Gaba Beltzaren festa borobiltzeko ekintza ugari izango dira gaur herrian

J.L.

mutriku.

Ostirala, 31 urria 2025, 20:21

Comenta

Mutrikuarrek Gaba Beltzaren festa ospatzeko antolatutako ekintza ezberdinekin disfrutatzeko aukera izango dute gaur, egun osoan zehar.

Goizean zehar txikienak izango dira protagonistak: 10:30etik 13:30era bitartean LH3-4ko haurrentzako ihes gela egongo da merkatu plazan; eta 11:00etatik 12:15era bitartean, berriz, LH1eko umeentzako 'mamu txikien abentura'. Arratsaldean ihes gela beldurgarria egongo da berriro merkatu plazan, baina oraingoan LH5-LH6 ikasturteetako ikasleei zuzenduta (16:00etatik 19:00etara bitartean).

Era berean, 2013an jaiotako nerabeentzako film beldurgarria izango da 18:00etan Zabiel kultur etxean; eta 19:30etik aurrera Arima Dance taldearekin kalejira egongo da herriko erdigunean zehar (kalejiraren ondoren taldearen emanaldia izango da Egaña gunean).

Gaurko jardunaldia borobiltzeko Saia Goait eta Kokein taldeen emanaldiak egongo dira (22:30ean) Beheko plazan.

Jaia amaitzeko 2008an eta 2011n jaiotakoentzako beldurrezko pelikula izango da bihar (18:00etan) Zabielen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  2. 2 El dueño de una cafetería de Granada que cobró hasta 450 euros por un desayuno a un anciano
  3. 3

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  6. 6 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  7. 7 Así queda la tabla del IRPF para 2026 en Gipuzkoa: consulta las nuevas deducciones
  8. 8 «No queremos nada regalado, solo buscar una vivienda de alquiler digna»
  9. 9 El vuelo Pamplona-Bilbao que ha estado 25 minutos en el aire y nadie esperaba este viernes
  10. 10 Fermín, el empleado de la Real Sociedad que dice adiós tras 30 años en el club: «Gracias por cuidarnos tan bien»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Gaba Beltzaren festa borobiltzeko ekintza ugari izango dira gaur herrian