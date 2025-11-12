Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada

Mutriku

Las finales de los campeonatos de cesta punta de categoría élite se disputarán mañana

J. L.

mutriku.

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 20:48

Comenta

Tras varias semanas de intensa competición, los campeonatos de cesta punta de categoría élite organizados por el club Danok Bat de la mano de la Federación Vasca de Pelota y del Ayuntamiento de Mutriku están a punto de llegar a su fin.

De hecho, el frontón Miruaitz acogerá este viernes el festival que servirá para decidir qué parejas se hacen con las preciadas txapelas, tanto del campeonato masculino como del femenino.

El festival de pelota de mañana arrancará a las 21.00 horas con la disputa de la final femenina por el título, en la que la pareja formada por Gogenola y Aldazabal se medirá al dueto Ortiz de Mendivil-Otaño.

A continuación, se disputará el partido decisivo por el título de la categoróia masculina, en el que Lekerikabeaskoa y Uranga se enfrentarán a la pareja formada por Arrillaga y Argoitia.

Tanto la final masculina como la femenina de mañana se presentan igualadas, por lo que la organización espera que el frontón Miruaitz ofrezca el aspecto de las grandes citas, con la afición llenando las gradas del recinto deportivo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La guipuzcoana que lamenta no poder volver a vivir en San Sebastián: «Es la ciudad más cara, pero la más bonita; dichosos los franceses que...»
  2. 2 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  3. 3

    Gipuzkoa gana 40 habitantes a la semana, todos ellos extranjeros: así crece la población en el territorio durante 2025
  4. 4

    El mar rompe las escaleras de la playa de Ondarreta y compromete el muro que sostiene el paseo
  5. 5 El mensaje de apoyo de Gabriel Rufián a Borja Sémper en el Congreso: «Mucha fuerza, amigo»
  6. 6 Los Javis se separan tras trece años de relación
  7. 7 El actor del momento tiene raíces vascas: «Su familia pertenecía a la aristocracia castellano - vasca de Chile»
  8. 8 La cadena de supermercados que ha decidido no vender los bombones navideños Lindt estas Navidades
  9. 9

    Gipuzkoa define sus zonas más expuestas al cambio climático: esta es la comarca más vulnerable
  10. 10

    Espaldarazo del Supremo a Kutxabank con las hipotecas ligadas al IRPH

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Las finales de los campeonatos de cesta punta de categoría élite se disputarán mañana