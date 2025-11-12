Las finales de los campeonatos de cesta punta de categoría élite se disputarán mañana

Tras varias semanas de intensa competición, los campeonatos de cesta punta de categoría élite organizados por el club Danok Bat de la mano de la Federación Vasca de Pelota y del Ayuntamiento de Mutriku están a punto de llegar a su fin.

De hecho, el frontón Miruaitz acogerá este viernes el festival que servirá para decidir qué parejas se hacen con las preciadas txapelas, tanto del campeonato masculino como del femenino.

El festival de pelota de mañana arrancará a las 21.00 horas con la disputa de la final femenina por el título, en la que la pareja formada por Gogenola y Aldazabal se medirá al dueto Ortiz de Mendivil-Otaño.

A continuación, se disputará el partido decisivo por el título de la categoróia masculina, en el que Lekerikabeaskoa y Uranga se enfrentarán a la pareja formada por Arrillaga y Argoitia.

Tanto la final masculina como la femenina de mañana se presentan igualadas, por lo que la organización espera que el frontón Miruaitz ofrezca el aspecto de las grandes citas, con la afición llenando las gradas del recinto deportivo.