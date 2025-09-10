Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista de la regata de Mijoa, con la playa de Saturraran al fondo. J. LEON

Mutriku

Eguzki recuerda que el saneamiento de la regata de Mijoa «sigue pendiente después de 15 años»

Jabi Leon

mutriku.

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14

El colectivo ecologista Eguzki ha denunciado públicamente que la Agencia Vasca del Agua (URA) «está tramitando la legalización de vertidos contaminantes a la regata mutrikuarra de Mijoa» lo que, a su entender, «evidencia que la red de saneamiento de esta regata sigue pendiente 15 años después del Acuerdo Marco 2007-2011 que las instituciones implicadas firmaron para realizar una serie de obras hidráulicas en Gipuzkoa».

En el caso de Mijoa, «el Gobierno Vasco se comprometió a asumir un 75% de la financiación», recuerdan desde Eguzki, que ha presentado alegaciones para intentar evitar que URA autorice a la Estación de servicio Saturraran, S.L. para verter las aguas residuales procedentes de las obras de mejora de su red de saneamiento interior al cauce de la regata de Mijoa, que desemboca junto a la playa de Saturraran.

Tal y como denunció la plataforma de defensa medioambiental Mutriku Natur Taldea a finales del pasado mes de julio, la estación de servicio pretende verter a la regata de Mijoa «las aguas pluviales susceptibles de arrastrar hidrocarburos, las aguas de uso higiénico y las aguas de los lavaderos de vehículos».

La empresa justifica el vertido a la regata de las aguas de uso higiénico y de lavado de vehículos «por la inexistencia de un saneamiento de la zona».

