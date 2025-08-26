El día de Piñastegi volverá a haber dos sokamuturras en las inmediaciones del puerto

Consciente de las diferentes opiniones existentes entre la ciudadanía, el Consistorio mutrikuarra decidió el pasado año organizar «a modo de prueba» una única sokamuturra ... en el marco del programa del día de Piñastegi de las fiestas del Kalbario.

Sin embargo, este año esa jornada festiva volverá a contar con dos sokamuturras (una al mediodía y otra por la tarde); tal y como se venía realizando en la localidad costera hasta el pasado año.

Así lo anunció la concejala de Cultura, Saioa Elezgarai, en el último Pleno. Según explicó, la decisión de volver a programar dos sokamuturras para el 'Piñastei Eguna' de 2025 se ha adoptado «teniendo en cuenta los resultados de la encuesta para valorar las fiestas locales de 2024 que se llevó a cabo el pasado otoño».

Dicha encuesta fue completada por 374 personas y prácticamente la mitad de ellas (el 49%) se mostró a favor de volver a organizar dos sokamuturras el día de Piñastegi; mientras que un 10,1% abogó por eliminar las citas con las vaquillas y un 26,5% por llevar a cabo una única sokamuturra por la tarde (un 7,7% respondió que no sabía o no quería responder y otro 6% que le pareciía mal el cambio realizado pero sin argumentar su respuesta).

Con los resultados de esa encuesta en la mano, la edil de Cultura avanzó que «al ver que la mayoría de la gente no quiere que el día de Piñastegi haya una única sokamuturra por la tarde, desde EH Bildu hemos decidido que este año siga habiendo dos citas con las vaquillas durante esa jornada festiva».

La primera sokamuturra será al mediodía y la segunda por la tarde, tal y como se venía haciendo hasta el cambio del pasado año.