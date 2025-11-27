Dagger, Cold Noize y Beretter abren esta noche el XXI festival Abendurock

J. L. mutriku. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

Las personas aficionadas a la música en directo tienen esta noche la posibilidad de disfrutar con la primera de las cuatro sesiones (todas ellas gratuitas) organizadas en el marco del XXI festival Abendurock; un evento que Mutrikuko Rock Kolektiboa organiza anualmente con la finalidad de aportar un poco de calor a las frías noches de diciembre.

El festival Abendurock del 2025 arrancará esta noche con una primera cita que comenzará a las 22.30 horas en el Gaztetxe y que incluirá las actuaciones de los grupos Dagger, Cold Noize y Beretter; una incipiente banda creada el pasado año en Markina-Xemein y que entremezcla los estilos metalcore, deathcore y hardcore.

La segunda sesión del festival será el 12 de diciembre; a las 22.30 horas y de la mano de dos grupos: Old Time Spooks (una banda que mezcla el folk tradicional de EEUU Unidos con el punk y que en los últimos dos años ha llevado los sonidos de su segundo disco 'Cuchillo. Sangre. Muerte. Ataud' a diferentes lugares de España y Europa) y Pelax; el conocido proyecto que el músico Unai Pelayo puso en marcha en 2013 y que ya ha publicado cinco discos.

La tercera cita con Abendurock tendrá lugar el 20 de diciembre (a las 19.00 horas en el Gaztetxe) e incluirá una noche de versiones y una actuación de Elvis Caino.

El concierto que cerrará el festival de este año se llevará a cabo el día 26 (a las 22.30 horas y en el bar Zubiaram) con la participación de Mihise; una agrupación que acaba de sacar a la luz su segundo trabajo de estudio, 'Ahaldatu'.