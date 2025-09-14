¿Un calvario...? Más bien todo lo contrario

Entre los principales significados que la Real Academia Española atribuye a la palabra 'calvario' está el que hace referencia a «una sucesión de adversidades, pesadumbres ... o sufrimientos que atraviesa una persona». Pues bien, esa descripción no se parece, en absoluto, a lo que se ha visto este domingo en Mutriku. La villa ha celebrado su gran Día del Calvario, pero los rostros de quienes se han citado en el alto del mismo nombre no dieron sensación de estar atravesando por un momento de adversidad, pesadumbre o sufrimiento. Más bien todo lo contrario.

A pie, en vehículos particulares o en los autobuses habilitados para la ocasión, lo cierto es que durante toda la mañana no ha parado de llegar gente al alto del Kalbario. Tras una intensa víspera que estuvo protagonizada por las 'Bodas de Plata' de la tamborrada de Anaiarte, la matinal de este domingo ha discurrido como manda la tradición: junto a la ermita del Kalbario. Allí no han faltado las habituales misas, el consagrado festival de deporte rural ni, cómo no, los imprescindibles 'hamaiketakos' en compañía de familiares y/o amigos.

Después de una calurosa y multitudinaria mañana en la que el buen ambiente ha sido el gran protagonista, ha llegado la hora de regresar al casco urbano de Mutriku, donde por la tarde ha continuado la fiesta.

Una goitibehera 'canaria'

Como siempre, muchas y muchos mutrikuarras han regresado al municipio en goitibehera. Pero entre todas ellas ha habido una muy especial, con veinte canarios a bordo. Eran los familiares y amigos de Conchi Trujillo, una tinerfeña que desde hace «unos 20 años» visita cada verano Mutriku y al mutrikuarra Gaizka Afonso «sin 'l', que es un apellido canario», remarca.

Gaizka ha conocido a unos familiares de Canarias «porque la mujer de mi abuelo era hermana de la madre de Conchi», explica. Desde el principio, Gaizka, Conchi y los entornos de ambos fraguaron una gran amistad y año tras año se han juntado «aquí y en las islas». El año pasado los canarios ya bajaron por primera vez en goitibehera el Día del Calvario. La de ayer fue la segunda, pero no será la última. Y es que estos tinerfeños de Adeje y Playa San Juan ya se han convertido en embajadores «de Mutriku y de la cultura vasca». Hasta el calvario que viene.