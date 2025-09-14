Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

¿Un calvario...? Más bien todo lo contrario

¿Un calvario...? Más bien todo lo contrario

La villa costera ha celebrado este domingo su gran Día del Calvario, con una gran participación y un ambiente espectacular

Jabi Leon

Domingo, 14 de septiembre 2025, 18:09

Entre los principales significados que la Real Academia Española atribuye a la palabra 'calvario' está el que hace referencia a «una sucesión de adversidades, pesadumbres ... o sufrimientos que atraviesa una persona». Pues bien, esa descripción no se parece, en absoluto, a lo que se ha visto este domingo en Mutriku. La villa ha celebrado su gran Día del Calvario, pero los rostros de quienes se han citado en el alto del mismo nombre no dieron sensación de estar atravesando por un momento de adversidad, pesadumbre o sufrimiento. Más bien todo lo contrario.

