Mutriku

La Banda de música ofrecerá este sábado su concierto especial de Santa Cecilia

J. L.

mutriku.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

La Banda de música de Mutriku invita a la ciudadanía a asistir al concierto especial que ofrecerá el próximo sábado con motivo de la festividad de Santa Cecilia, patrona de la música, de la poesía y de las personas ciegas.

Como cada año, las músicas y los músicos de la Banda mutrikuarra han preparado con gran ilusión este concierto tan especial, que dará comienzo a las 12.30 horas en Zabiel plaza (en caso de mal tiempo la actuación se trasladará a la ganbara de la Casa de Cultura).

En cualquier caso, la agrupación ha preparado seis piezas de muy diversos estilos para interpretarlas a las órdenes de su director, Ibai Pastor.

Para empezar, la Banda mutrikuarra tocará 'Embrujo de Anna' (R. Domenech) y, seguidamente, '¡A Igarondo! (S. Aguirre-Miramon), 'La Tempranica' (G. Gimenez), 'La Italiana en Argel' (G. Rossini, con arreglos de T. Moses - Tobani), 'Music from Braveheart' (J. Horner, cpon arreglos de J. Vinson) y 'Super Mario Bros' (K. Kondo, con arreglos de T. Hoshide).

