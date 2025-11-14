El ascensor que une la parte alta de Almirante Gaztañeta con la Musika Eskola, en marcha

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Con cuatro meses de retraso sobre las previsiones iniciales, ayer se puso en marcha el nuevo ascensor público de Almirante Gaztañeta, que culmina la segunda fase del proyecto promovido por el Ayuntamiento de Mutriku para mejorar la accesibilidad entre la citada calle y Jose Maria Altzibar. Ejecutada por la empresa Unebide Obras y Contratas S.L., la obra del nuevo elevador arrancó el 6 de febrero y ha tenido un coste de 545.434 euros, de los que el 56% han sido aportados por el Gobierno Vasco. El nuevo ascensor da continuidad al que se construyó en 2024 para conectar la calle Altzibar y la Musika Eskola, cuenta con dos paradas y enlaza el entorno de la Escuela de Música con la parte alta de Gaztañeta.