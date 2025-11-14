Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
UDALA

Mutriku

El ascensor que une la parte alta de Almirante Gaztañeta con la Musika Eskola, en marcha

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Con cuatro meses de retraso sobre las previsiones iniciales, ayer se puso en marcha el nuevo ascensor público de Almirante Gaztañeta, que culmina la segunda fase del proyecto promovido por el Ayuntamiento de Mutriku para mejorar la accesibilidad entre la citada calle y Jose Maria Altzibar. Ejecutada por la empresa Unebide Obras y Contratas S.L., la obra del nuevo elevador arrancó el 6 de febrero y ha tenido un coste de 545.434 euros, de los que el 56% han sido aportados por el Gobierno Vasco. El nuevo ascensor da continuidad al que se construyó en 2024 para conectar la calle Altzibar y la Musika Eskola, cuenta con dos paradas y enlaza el entorno de la Escuela de Música con la parte alta de Gaztañeta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El ascensor que une la parte alta de Almirante Gaztañeta con la Musika Eskola, en marcha

El ascensor que une la parte alta de Almirante Gaztañeta con la Musika Eskola, en marcha