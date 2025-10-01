Arrancan las obras para construir diez nuevas viviendas en el corazón de la villa

Jabi Leon MUTRIKU. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Mutriku, al igual que el resto de las localidades costeras del territorio, tiene en la falta de vivienda uno de sus grandes problemas. No en vano, la ausencia de oferta residencial está provocando que en los últimos años parte de la juventud local se tenga que marchar a otros pueblos para poder desarrollar su proyecto de vida.

En vista de que la esperada vivienda protegida no acaba de llegar a la localidad costera, en los últimos años están arrancando algunos proyectos residenciales de promoción privada.

El último de ellos acaba de dar sus primeros pasos en pleno corazón de Mutriku. Se trata de una nueva promoción de diez viviendas que se van a erigir en la Avenida Tenientes Txurruka, en régimen de cooperativa gestionado por Vitalur.

Según explican desde LAE Homes, la empresa comercializadora de la que se ha bautizado como de Mendixa S. Coop, fue el pasado 19 de septiembre cuando se pusieron en marcha las obras para la construcción de estas diez nuevas viviendas, que «tendrán una ubicación privilegia, diseño funcional sostenible y calidades de primer nivel». Si las previsiones se cumplen, estas nuevas casas estarán en condiciones de ser entregadas a sus propietarios «en el plazo de dos años».

Desde 190.000 euros

El proyecto que acaba de arrancar en la Avenida Tenientes Txurruka estará conformado «por 9 viviendas de 2 dormitorios y 1 vivienda de 1 dormitorio, con superficies que oscilan entre los 50 y los 100 metros cuadrados, aproximadamente». Además, «las últimas plantas contarán con terrazas con vistas al mar», avanzan desde la firma comercializadora, que también destaca que las viviendas han sido diseñadas por el estudio donostiarra Fiark Arquitectos «para aprovechar al máximo el espacio, con distribuciones estudiadas hasta el último detalle, logrando hogares funcionales, cálidos y acogedores».

Las viviendas de esta promoción, cuyos precios partirán desde los 190.000 euros, «tendrán calificación energética A, cocinas amuebladas y equipadas, sistema de aerotermia y un programa de personalización de acabados que permitirá a cada comprador adaptar la vivienda a su gusto».

Las personas interesadas en recibir más información sobre esta promoción pueden enviar un mensaje de correo electrónico a la dirección sansebastian@laehomes.com o llamar al número de teléfono 943 058 955.