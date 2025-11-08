Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Mutriku

Antzerkiaz Blai zikloaren saioetarako sarrerak, salgai

Jabi Leon

MUTRIKU.

Larunbata, 8 azaroa 2025, 20:20

Comenta

Udalak antolatzen duen Antzerkiaz Blai egitasmoaren edizio berri batekin gozatu ahalko da datozen asteotan.

Guztira bost saio izango dira aurten eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko eros daitezke turismo bulegoan eta mutriku.eus webgunearen bitartez (Akelarre konpainiak eskainiko dituen bi saioetarako gonbidapenak beharko dira).

Edonola ere, zikloa abiatzeko Antton Telleria aktorearen 'Ninini' bakarrizketa izango da datorren ostiralean (19:00etan) Egaña gunean. Hilaren 15ean, Akelarre taldeak 'Aurkezpena', 'Eta azterketak zer?' eta 'Desfilea' obrak taularatuko ditu (18:00etan), Zabielen; 16an Artedramak 'Miñan' aurkeztuko du (18:00etan, Egaña gunean); eta 29an Mar-mar konpainiaren 'Arrainak bihotzean' haurrentzako antzezlana izango da ikusgai (18:00etan, Zabielen).

Azkenik, Akelarre taldeak 'Casting-a', 'Auzokideak erasora' eta 'Eta orain nora goaz?' obrak taularatuko ditu abenduaren 13an (18:00etan, Zabielen).

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La nao San Juan navega ya en Pasaia
  3. 3 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  4. 4

    Incidentes en Lasarte-Oria durante una protesta contra la carpa de Vox
  5. 5

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Elche
  6. 6 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  7. 7

    «Esto es para todos como ver nacer a un hijo»
  8. 8 Una vaca muere atropellada y otra es abatida a tiros por la Ertzaintza en la variante de Donostia
  9. 9 Revive la retransmisión íntegra de la botadura de la nao San Juan
  10. 10 El mercadillo navideño flotante, ideal para visitar este invierno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Antzerkiaz Blai zikloaren saioetarako sarrerak, salgai