El Mutriku pierde y se mete en el pozo, mientras que Amaikak Bat y Urki ganan y cogen aire

Jabi Leon DEBABARRENA. Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:15

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional disputaron el pasado fin de semana la undécima jornada de Liga, que se saldó con las importantísimas victorias del Amaikak Bat de Deba y del Urki eibarrés, con un buen empate del Club Deportivo Elgoibar y con una preocupante derrota del Mutriku. Con estos resultados el 'Haundi' sigue asentado en la zona noble de tabla; debarras y armeros cogen un poco de aire aire y el Mutriku se mete de lleno en el pozo de la clasificación.

Muy necesitado de victorias, el Amaikak Bat de Deba (14º con 12 puntos) se impuso (1-2) en su visita a un filial del Beasain con el que empata en la tabla.

Casi tan necesitado de puntos como los debarras estaba el Urki (11º con 13 puntos), que tiró de amor propio y obtuvo una contundente victoria (4-0) ante un Orioko (15º con 11 puntos) que se mete en problemas tras haber sumado tan solo dos puntos en los cinco últimos partidos disputados.

Por su parte, el Mutriku (penúltimo con 9 puntos) sigue sin dar con la tecla y regresó de casa del Oiartzun (7º con 17 puntos) con una nueva derrota (3-1); mientras que el 'Haundi' elgoibartarra (3º con 19 puntos) se trajo un empate (2-2) de su visita al Urola de Zumarraga (12ºcon 12 puntos).

El 'Haundi' femenino, en racha

El Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca en la División de Honor femenina, solventó el partido correspondiente a la décima jornada de Liga con una gran victoria (4-2) ante el Touring de Errenteria, que acudió a Mintxeta como líder (ahora es 3º con 20 puntos). Con este triunfo las elgoibartarras han sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego y ya son quintas en la clasificación.