Un jugador del Mutriku ensaya un lanzamiento desde fuera del área, el pasado sábado en Mintxeta. J. LEON

Bajo Deba

Mutriku y Amaikak Bat tratarán de hacer valer el factor campo ante rivales de mitad de la tabla

El Club Deportivo Elgoibar visita al Beti Gazte y el Urki al Anaitasuna; dos conjuntos que están asentados en la zona alta de la clasificación

Jabi Leon

Debabarrena

Jueves, 13 de noviembre 2025, 20:16

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la décima jornada de Liga. ... El Mutriku y el Amaikak Bat jugarán como locales y el Club Deportivo Elgoibar y el Urki eibarrés harán lo propio lejos de sus estadios.

