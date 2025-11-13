Mutriku y Amaikak Bat tratarán de hacer valer el factor campo ante rivales de mitad de la tabla

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este fin de semana la décima jornada de Liga. ... El Mutriku y el Amaikak Bat jugarán como locales y el Club Deportivo Elgoibar y el Urki eibarrés harán lo propio lejos de sus estadios.

Los dos conjuntos de las localidades costeras jugarán este sábado e intentarán hacer valer el factor campo ante dos rivales que están situados en mitad de la tabla clasificatoria pero que no atraviesan por su mejor momento.

El Mutriku (16º con 8 puntos) se enfrentará en San Miguel (a las 12.30 horas) a un Hernani (9º con 12 puntos) que solo ha sumado un empate en los dos últimos partidos; mientras que el Amaikak Bat (15º con 8 puntos) se medirá en Errotazar (a las 16.30 horas) a un Tolosa (8º con 14 puntos) que tan solo ha sacado dos de los últimos nueve puntos en juego.

Por otro lado, el Elgoibar y el Urki tienen unas difíciles salidas; toda vez que visitan a dos rivales que están cuajando un gran inicio de temporada y que están asentados en la zona noble de la clasificación. Para empezar, el conjunto eibarrés (14º con 10 puntos) visitará el sábado (a las 16.30 horas) al potente Anaitasuna de Azkoitia (2º con 17 puntos).

Por su parte, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar se desplazará el domingo hasta Lesaka para medirse (a las 16.30 horas) a un Beti Gazte con el que está empatado en el cuarto puesto de la tabla (ambos conjuntos suman 15 puntos).

Fútbol femenino

El Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca en la División de Honor femenina, disputará el partido correspondiente a la novena jornada de Liga el domingo, en casa del Orioko.

Ese encuentro, que comenzará a las 18.00 horas, se prevé muy igualado. No en vano, ambos conjuntos suman 13 puntos y están empatados en la zona media de la clasificación.