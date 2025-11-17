Mutriku y Amaikak Bat no logran pasar del empate en sus feudos y siguen en los puestos de peligro

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional disputaron el pasado fin de semana la décima jornada de Liga, que se saldó con sendos empates del Mutriku y del Amaikak Bat, una importante victoria del Club Deportivo Elgoibar y una ajustada derrota del Urki eibarrés.

Los conjuntos de las localidades costeras de la comarca intentaron hacer valer el factor campo ante sendos rivales asentados en la zona media de la tabla pero ni mutrikuarras ni debarras pudieron pasar del empate ante sus respectivas aficiones.

El Mutriku (16º con 9 puntos) firmó tablas (2-2) ante el Hernani (10º con 13 puntos); mientras que el Amaikak Bat (15º con 9 puntos) hizo lo propio (1-1) frente al Tolosa (7º con 15 puntos).

Lo cierto es que debarras y mutrikuarras no pierden con facilidad (ambos conjuntos llevan tres jornadas sin conocer la derrota), pero tampoco dan con la tecla para conseguir las victorias que necesitan para poder salir de los puestos de peligro de la clasificación.

Por otro lado, el Elgoibar consiguió en casa del correoso Beti Gazte de Lesaka (6º con 15 puntos) una valiosa victoria (0-1) que le alza hasta la tercera posición de la tabla clasificatoria. Con este triunfo los elgoibartarras suman 18 puntos, dos menos que el Anaitasuna y nueve menos que filial del Real Unión, líder destacado.

Finalmente, el Urki eibarrés dio la cara pero no pudo traerse un resultado positivo de su visita al Anaitasuna de Azkoitia (2-1). Con esta derrota, el Urki (14º con 10 puntos) sigue muy cerca de la zona de alto riesgo.

Victoria del 'Haundi' femenino

El Club Deportivo Elgoibar, el único equipo de la comarca que milita esta temporada en la División de Honor femenina, consiguió el domingo una meritoria victoria (0-2) en casa del Orioko.

Con este triunfo el 'Haundi' femenino alcanza los 16 puntos (ha sumado 10 de los últimos 15) y asciende hasta una meritoria séptima posición en la tabla.