Mutriku, Amaikak Bat, Elgoibar y Urki, a por la victoria ante rivales de la zona media-baja de la tabla

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este próximo fin de semana la undécima jornada de ... Liga, en la que que tan solo el Urki ejercerá como local.

De todos modos, los cuatro representantes de la comarca tienen ante sí una buena oportunidad para hacerse con la victoria; puesto que todos ellos se enfrentan a rivales situados en la zona media o media-baja de la tabla.

El 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar será el único equipo de Debabarrena que jugará este sábado. Lo hará a las 16:00 horas en Zumarraga, ante el Urola (12º con 11 puntos) y con la intención de dar continuidad a la buena racha que le ha llevado a situarse en el tercer puesto de la clasificación, con 18 puntos.

El resto de los conjuntos de la comarca jugarán el domingo.

Para empezar, el Mutriku (16º con 9 puntos), que viene de empatar los tres últimos encuentros, se medirá (a las 12:00 horas) a un Oiartzun (9º con 14 puntos) que el pasado fin de semana se reencontró con la victoria después de tres derrotas consecutivas.

A continuación (a las 12:35 horas) será el turno del Urki (14º con 10 puntos) que recibirá la visita de un Orioko (13º con 11 puntos) que solo ha podido sumar dos de los últimos 15 puntos en juego.

Finalmente, el Amaikak Bat de Deba (15º con 9 puntos) tratará de dar continuidad a las buenas sensaciones de las últimas semanas en casa de un Beasain B (11º con 12 puntos), que ha perdido cuatro de sus cinco últimos duelos. Los debarras llevan tres jornadas sin perder (han sumado cinco de los nueve puntos posibles) pero necesitan volver a ganar para empezar a alejarse de la zona de peligro, en la que también están inmersos el Mutriku y el Urki.

El 'Haundi' femenino, en casa

El Club Deportivo Elgoibar, que con 16 puntos es séptimo en la clasificación de la División de Honor femenina, disputará el domingo la décima jornada de Liga.

Y lo hará jugando como local (a las 16.45 horas) ante el Touring de Errenteria, que lidera en solitario la tabla. En caso de conseguir la victoria el 'Haundi' se colocaría a un solo punto del líder.