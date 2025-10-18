Una reunión abordará el tema del bidegorri a Elgoibar y Deba

J.L. mendaro. Sábado, 18 de octubre 2025, 21:09 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mendaro acogerá el próximo jueves (a las 19:00 horas) una reunión convocada por varios ciudadanos con el fin de empezar a trabajar para impulsar la construcción de un bidegorri que conecte las localidades de Elgoibar, Mendaro y Deba.

La reunión está abierta a todas las personas interesadas en la materialización del citado bidegorri; del que los grupos políticos de la comarca prácticamente solo hablan cada cuatro años, a las puertas de las elecciones municipales.