Kontzezio azokan postua jartzeko eskaera egiteko epea zabalik

MendaroKontzezio azokan postua jartzeko eskaera egiteko epea zabalik
A. U.
mendaro.
Ostirala, 7 azaroa 2025, 20:13
Abenduaren 6an izango da Kontzezio azoka eta bertan postu bat jarri nahi dutenek, dagoeneko, egin dezakete eskaera udaletxean, kultura@mendaro.eus helbide elektronikora idatzita. Izena emateko azken eguna azaroaren 16a izango da. Postuak banatzeko garaian zenbait irizpide hartuko dira kontuan: ekoizlea eskuz egindako produktuen salmenta, herritarra izatea eta helburu kolektibo edo soziala izatea.