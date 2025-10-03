Hoy comienza la nueva campaña de bonos para fomentar el comercio local

J. L. mendaro. Viernes, 3 de octubre 2025, 20:18 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Mendaro va a poner en marcha durante la jornada de hoy, día 4, la segunda campaña de bonos 'Mendaron bizi, Mendaron erosi' del 2025; impulsada con el objetivo de fomentar la realización de compras en el comercio local.

El Consistorio mendaroarra destinará una partida de 5.000 euros para esta campaña, que se prolongará hasta el día 31 de octubre.

Al igual que en las ediciones precedentes, para llevar a cabo esta campaña se emitirán unos bonos que cuestan 20 euros y que ofrecerán a la ciudadanía la posibilidad de hacer un gasto por importe de 30 euros.

Esta vez son once los establecimientos comerciales que participan en la campaña de bonos: Antton, Art Fruit, Coviran, Farmazia, Galle-tiak, Leire, Lutximak, Morroskillo, Roteta, Sonia y Chocolates Saint Gerons.