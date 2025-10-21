Hoy se abre la oficina que asesora sobre la comunidad energética Ekiola

J. L. mendaro. Martes, 21 de octubre 2025, 20:35 Comenta Compartir

Los mendaroarras tienen hoy otra oportunidad de conocer las particularidades y las ventajas de asociarse a la comunidad energética Ekiola Elgoibar-Mendaro, que gestionará la planta de paneles solares que se está erigiendo junto a la vieja carretera de Azkarate.

La oficina que asesora sobre el proyecto estará abierta (de 09.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas) en el local municipal situado junto al bar del hogar.