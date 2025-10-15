Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendaro

Haurren irakurketa klubak 29an hasiko du ikasturte berria, eta oraindik izena eman daiteke

J. L.

mendaro.

Asteazkena, 15 urria 2025, 20:51

Udal liburutegiak jakinarazi du 'Letren harietatik jolasean' haurren irakurketa klubak hilaren 29an ekingo diola ikasturte berriari.

Ikasturte honetan Maria Garcia ipuin kontalariak dinamizako ditu haurren irakurketa klubaren saioak. Hauek urriaren 29an, abenduaren 1ean, urtarrilaren 19an, martxoaren 2an, apirilaren 27an eta maiatzaren 25ean izango dira, eta liburutegia itxita egongo da arratsaldetan egun horietan.

LH3 eta 4ko haurren saioak 17:00etatik 17:40etara bitartean egingo dira; LH5 eta 6koen saioak 17:45etatik 18:25etara, eta LH1 eta 2ko huarrenak 18:30etik 19:15etara. Interesa dutenek liburuan eman dezakete izena.

