Mendaro'Goazen 12.0' telesailaren lehen atala, igandean ikusgai herrian
J. L.
mendaro.
Asteazkena, 5 azaroa 2025, 20:33
Mendaroko haur eta gaztetxoek Goazen telesailaren 12. denboraldiko lehen atala elkarrekin ikusteko aukera izango dute datorren igandean herrian bertan, ETB1en emititzen hasi aurretik.
Udalak eta Arno guraso elkarteak elkarlanean antolatuta, hilaren 9ko emanaldi hori 17:00etan hasiko da San Agustin kulturgunean.
Hastear dagoen Goazen telesailaren denboraldia hainbat berrikuntzekin dator. Iazko denboraldiko lau protagonistak jarraitzen badute ere, sei pertsonaia berri dakartza.