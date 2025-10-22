Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendaro

La fiesta de 'Arimen Gaua' se celebrará el día 31 con un programa plagado de actividades

J. L.

mendaro.

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:11

La localidad de Mendaro celebrará el día 31 de octubre la fiesta de 'Arimen Gaua'. Y lo hará con un programa plagado de actividades organizado por Arno guraso elkartea con la colaboración del Consistorio.

Las actividades festivas arrancarán a las 17.00 horas en el frontón Goñati , donde habrá diversos talleres (de galletas, para pintar máscaras, de manualidades, de tatuajes...).

A continuación (18.00 horas) dará comienzo una divertida ginkana y por la noche la ciudadanía podrá disfrutar con el pasacalle de miedo 'Psycho clown'.

Dicho espectáculo, que comenzará a las 22.00 horas en Herriko Enparantza, combina teatro, percusión y pirotecnia.

Además, el Gazteleku de Mendaro acogerá el día 31 de octubre diferentes manualidades.

Las actividades organizadas en torno a la fiesta de 'Arimen Gaua' se completarán el día 2 de noviembre con la proyección de la trilogía 'Ataun of the dead'.

