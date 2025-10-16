Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mendaro

La IV Feria de la Cerveza Solidaria se abre hoy con una comida de empresas

Jabi Leon

mendaro.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Mendaro acogerá este fin de semana la IV Feria de la Cerveza Solidaria que se celebra en la localidad.

Este año el evento se celebrará bajo el lema 'Pirata txiki handi' (Pequeños grandes piratas) y recaudará fondos para Aspanogi, la asociación que desde 1998 trabaja para mejorar la calidad de vida de los y las menores con cáncer y sus familias en Gipuzkoa.

En cualquier caso, la feria de la cerveza se volverá a desarrollar con un amplio programa de actos que arrancará hoy con una comida de empresas. Además, DJ Esther ambientará a partir de las 18.00 horas el entorno de Herriko Enparantza, donde también se servirán cenas solidarias (de 20.00 a 23.00 horas). Como colofón a la jornada de hoy habrá musika 'Remember Oraiko by DJ Esther', en el bar Uztargi.

El programa de mañana arrancará con una concentración motera (de 9.00 a 11.00 horas) que incluye una salida hacia Anoeta y continuará con una muestra de artesanía (de 11.00 a 13.00 horas en el frontón), una comida solidaria a favor de Aspanogi (14.00), música rock (18.00) y cenas.

El domingo habrá una muestra de artesanía local, juegos infantiles, una charla de profesionales de Aspanogi (11.30 horas en San Agustín) y una comida que cerrará la feria.

