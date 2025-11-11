Dos concursos estatales premian los microrrelatos del bibliotecario Iñaki Goitia

Jabi Leon mendaro. Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31 Comenta Compartir

El oñatiarra Iñaki Goitia, que trabaja como responsable de la biblioteca municipal de Mendaro, ha sido premiado recientemente en dos relevantes concursos de microrrelatos celebrados a nivel estatal.

Por un lado, Goitia, apasionado de la lectura y la escritura que suma numerosos reconocimientos por su labor como escritor, ha sido galardonado con el primer premio del prestigioso concurso de microrrelatos que se celebra en el marco de Getafe Negro, el Festival de Novela Policiaca de Madrid.

El bibliotecario de Mendaro concurrió con el microrrelato titulado 'Método Stanislavskia' a este certamen (se presentaron 403 obras). Al cumplirse el 20º aniversario de la novela de Stieg Larsson 'Los hombres que no amaban a las mujeres' este año las obras a concurso debían empezar teniendo en cuenta la primera frase de ese libro.

Por otro lado, Iñaki Goitia ha sido galardonado con el segundo premio del concurso de microrrelatos 'Bibliotecas: puertas abiertas a la cultura y la información', organizado por el Ministerio de Cultura. En este caso, la organización del certamen ha premiado la obra 'Un clásico de la literatura universal' de Goitia.

Además, expertos en microrrelatos de numerosos países han leído y analizado un texto del responsable de la biblioteca mendaroarra en un encuentro multicultural internacional celebrado recientemente en Roma; «todo un honor» para Iñaki.