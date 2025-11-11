Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Goitia, con una revista de prestigio que publicó unas obras suyas. LEON

Mendaro

Dos concursos estatales premian los microrrelatos del bibliotecario Iñaki Goitia

Jabi Leon

mendaro.

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:31

Comenta

El oñatiarra Iñaki Goitia, que trabaja como responsable de la biblioteca municipal de Mendaro, ha sido premiado recientemente en dos relevantes concursos de microrrelatos celebrados a nivel estatal.

Por un lado, Goitia, apasionado de la lectura y la escritura que suma numerosos reconocimientos por su labor como escritor, ha sido galardonado con el primer premio del prestigioso concurso de microrrelatos que se celebra en el marco de Getafe Negro, el Festival de Novela Policiaca de Madrid.

El bibliotecario de Mendaro concurrió con el microrrelato titulado 'Método Stanislavskia' a este certamen (se presentaron 403 obras). Al cumplirse el 20º aniversario de la novela de Stieg Larsson 'Los hombres que no amaban a las mujeres' este año las obras a concurso debían empezar teniendo en cuenta la primera frase de ese libro.

Por otro lado, Iñaki Goitia ha sido galardonado con el segundo premio del concurso de microrrelatos 'Bibliotecas: puertas abiertas a la cultura y la información', organizado por el Ministerio de Cultura. En este caso, la organización del certamen ha premiado la obra 'Un clásico de la literatura universal' de Goitia.

Además, expertos en microrrelatos de numerosos países han leído y analizado un texto del responsable de la biblioteca mendaroarra en un encuentro multicultural internacional celebrado recientemente en Roma; «todo un honor» para Iñaki.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno Vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  2. 2 El motivo de la descalificación de 918 atletas en la Behobia - San Sebastián
  3. 3 El médico que salvó a un corredor durante la Behobia - San Sebastián: «No dudé, le hice el boca a boca»
  4. 4

    El grupo de inversores vascos cierra su oferta para comprar Uvesco y anclarlo así en Gipuzkoa
  5. 5 Un corredor de la Behobia - San Sebastián tuvo que ser reanimado en plena carrera tras sufrir una parada cardiorrespiratoria
  6. 6 Nuria Roure, experta en sueño: «Dormir cuatro horas equivale a haber consumido unas seis cervezas»
  7. 7

    Iraitz Arrospide: «Subiendo Miracruz sentí lo que es la felicidad absoluta»
  8. 8 Los hijos de inmigrantes en Euskadi: «En el colegio me insultaban por haber venido en patera y yo no sabía ni lo que era»
  9. 9 La Ertzaintza alerta de una estafa en Instagram mediante suplantación de identidad de personalidades públicas
  10. 10

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Dos concursos estatales premian los microrrelatos del bibliotecario Iñaki Goitia

Dos concursos estatales premian los microrrelatos del bibliotecario Iñaki Goitia