La delegación de Donantes de Sangre rinde homenaje a cinco mendaroarras

Jabi Leon mendaro. Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:44 Comenta Compartir

La delegación que la asociación Donantes de Sangre tiene en Mendaro homenajeó el pasado fin de semana a cinco mendaroarras que han alcanzado una cifra significativa de donaciones a lo largo del presente año 2025.

Las personas que recibieron la medalla de plata de Donantes por haber dado sangre en 25 ocasiones fueron Javier Ferreiro Telleria, Mikel Panizo Iraolagoitia y Jone Gurrutxaga Longarte, fallecida el pasado mes de julio.

Además, Ibon Kerexeta Burgaña recibió la insignia de oro de la asociación por sus 50 donaciones y Maria Cristina Salegi Larrañaga recibió el diploma que acredita su condición de donante excepcional por haber donado 60 veces.