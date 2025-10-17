Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zona de la cueva de Santakutz en la que se han hallado cuatro pequeños paneles con grabados antrópicos paleolíticos. DFG

La cueva de Santakutz amplía el mapa del arte rupestre paleolítico en Gipuzkoa

Se han identificado cuatro pequeños paneles con grabados antrópicos paleolíticos, entre los que destacan los de un bisonte y una cabra, además de varios trazos no figurativos

A. Iparraguirre

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:55

Comenta

Un importante descubrimiento en la cueva de Santakutz, en Mendaro, ha permitido ampliar el mapa del arte rupestre paleolítico en Gipuzkoa, al tiempo que ha ... confirmado la relevancia del valle del Deba en la prehistoria. El hallazgo de grabados antrópicos paleolíticos, entre los que destacan el de un bisonte y una cabra, constituye el conjunto número 14 identificado en el territorio. Además, reabre un ciclo de investigaciones que había quedado interrumpido desde 2018.

