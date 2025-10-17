La cueva de Santakutz amplía el mapa del arte rupestre paleolítico en Gipuzkoa

Un importante descubrimiento en la cueva de Santakutz, en Mendaro, ha permitido ampliar el mapa del arte rupestre paleolítico en Gipuzkoa, al tiempo que ha ... confirmado la relevancia del valle del Deba en la prehistoria. El hallazgo de grabados antrópicos paleolíticos, entre los que destacan el de un bisonte y una cabra, constituye el conjunto número 14 identificado en el territorio. Además, reabre un ciclo de investigaciones que había quedado interrumpido desde 2018.

La cueva de Santakutz, de pequeñas dimensiones, fue descubierta en 1985 por el grupo MUNIBE de Azkoitia, que ya documentó entonces restos de fauna y material lítico. Ocho años después los miembros de la asociación local Suharri Kultur Elkartea, bajo la coordinación de María José Iriarte y Álvaro Arrizabalaga (UPV/EHU), localizaron una serie de grabados paleolíticos en su interior. El catedrático de la Universidad de Cantabria César González Sainz autentificó posteriormente el hallazgo.

Ampliar Exterior de la cueva de Santakutz. DFG

El último descubrimiento en el interior de la cueva de Santakutz, gracias a los trabajos llevados a cabo por arqueólogos de la Universidad del País Vasco (EH) y miembros del grupo de espeleología Suharri, consiste en la identificación de cuatro pequeños paneles con grabados antrópicos paleolíticos, entre los que destacan dos figuras inacabadas de animales -un bisonte y una cabra- y varios trazos no figurativos. Las características técnicas y la disposición de los grabados sugieren que fueron realizados de forma sincrónica, según las investigaciones llevadas a cabo por expertos.

Además, los trabajos arqueológicos efectuados en el exterior de la cueva han permitido recuperar restos de fauna y materiales líticos, aunque los análisis apuntan a un uso esporádico de la cavidad por parte de grupos humanos. La presencia de coprolitos y marcas de zarpazos en las paredes indican que fue habitada principalmente por animales, entre ellos osos e hienas.

El hallazgo de arte parietal en la cueva de Santakutz ha sido presentado este viernes por la mañana en el Ayuntamiento de Mendaro, en un acto en el que han participado la diputada de Cultura, Goizane Álvarez; la alcaldesa de Mendaro, Enetz Ezenarro Arriola; la arqueóloga María José Iriarte, del Grupo de Investigación en Prehistoria de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y el arqueólogo César González Sainz catedrático de la Universidad de Cantabria.

Ampliar Presentación en el Ayuntamiento de Mendaro del descubrimiento en la cueva de Santakutz. DFG

La diputada foral de Cultura ha destacado en el acto la relevancia del descubrimiento y la importancia de la cooperación entre instituciones. Ha resaltado que «tras varios años sin nuevos descubrimientos de arte rupestre en Gipuzkoa, Mendaro vuelve a situar al territorio en el mapa del arte paleolítico.

Por su parte, el alcalde de Mendaro ha agradecido la labor realizada por los diferentes agentes que han participado en este proceso, y en especial los trabajos llevados a cabo por la asociación Suharri.

Por último, María José Iriarte ha incidido en que «el hallazgo supone añadir un nuevo yacimiento con arte parietal en Gipuzkoa, tras siete años del último descubrimiento (cueva de Agarre) también ubicado en el municipio de Mendaro. Las investigaciones que se están llevando a cabo en este territorio confirman que las representaciones gráficas/artísticas no solo fueron realizadas sobre soporte parietal sino también sobre material orgánico como el hueso. Ejemplos de ello lo tenemos en el arte mueble de las cuevas de Agarre y Aizkoltxo».

Todos ellos han puesto en valor que las cuevas de Aizkoltxo, Agarre y ahora Santakutz revelan que el entorno de Mendaro tuvo un interés especial para las sociedades cazadoras-recolectoras del Paleolítico Superior, que desarrollaron manifestaciones artísticas de notable valor simbólico y estético.