Cruz Roja ofrecerá sus servicios en la tercera planta del ayuntamiento el primer lunes de mes

J. L. mendaro. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

El Ayuntamiento y Cruz Roja de Deba han rubricado un convenio de colaboración «para ofrecer en el municipio servicios de atención e información a la ciudadanía en general; así como apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad». Según el acuerdo, Cruz Roja ofrecerá sus servicios el primer lunes de cada mes, de 9.15 a 13.00 horas, en una oficina situada en la tercera planta del consistorio, que cederá el uso del local y dará una subvención anual de 500 euros a Cruz Roja.

Entre los servicios que ofrecerá Cruz Roja cabe destacar la atención a necesidades básicas (tarjetas/cupones para alimentación e higiene, tarjetas de transporte...); el pago de suministros del hogar y asesoramiento energético; el apoyo y derivación para la búsqueda de empleo; el préstamo de productos de apoyo (sillas de ruedas, muletas, taca-tacas...) o los talleres de formación y sensibilización (energía, alimentación, salud emocional...).